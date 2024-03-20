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20 березня 2024, 19:10

Дубайська біржа продає третину своєї частки в Nasdaq за $1,6 млрд

Дубайська біржа (Borse Dubai) продає приблизно третину акцій американського біржового оператора Nasdaq Inc. Як йдеться у повідомленні Borse Dubai, загалом вона продасть 27 млн акцій за ціною $59 за папір. Це дозволить компанії залучити близько $1,6 млрд.

Дубайська біржа (Borse Dubai) продає приблизно третину акцій американського біржового оператора Nasdaq Inc.
Фото:depositphotos

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Деталі

Нині Дубайська біржа є найбільшим акціонером Nasdaq. Після закриття угоди їй належатиме 10,8% акцій американської компанії.

Таким чином, вона зміститься на друге місце у списку найбільших акціонерів. Першим стане фонд прямих інвестицій Thoma Bravo, який має 12,5% Nasdaq, зазначає газета Financial Times.

Організатори продажу акцій Nasdaq, що належать Borse Dubai, запропонують інвесторам додатково 4 млн паперів біржового оператора протягом 30 днів.

Дубайська біржа продає акції Nasdaq з метою покращення структури капіталу та підвищення ліквідності у Borse Dubai Group, йдеться у її повідомленні.

«Ми залишаємося довгостроковим акціонером Nasdaq», — зазначають у компанії.

Borse Dubai стала власником 20%-ї частки в Nasdaq в 2007 році.

Реакція акцій

Акції Nasdaq втрачають у ціні 3,1% на попередніх торгах у середу. За останні 12 місяців їхня вартість зросла на 18%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Ihor71
Ihor71
20 березня 2024, 20:19
#
Головне куди підуть кошти після закриття угоди, а не те, що вони продали частку пакету акцій
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