OpenAI готує до випуску нову версію ChatGPT — ЗМІ

Розробник ChatGPT, компанія OpenAI, готує до випуску нову версію свого продукту. За даним джерел, штучний інтелект у новій версії значно краще. Про це пише Business Insider.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

GPT-5 планують запустити ймовірно, влітку. За словами іншої людини, знайомої з процесом, деякі корпоративні клієнти нещодавно отримали демоверсії останньої моделі та повʼязаних із нею удосконалень інструменту ChatGPT.

OpenAI продемонструвала нову модель зі сценаріями використання та даними, унікальними для його компанії. Компанія також згадала про інші, ще не реалізовані можливості моделі, включаючи можливість викликати ШІ-агентів, що розробляються OpenAI, для автономного виконання завдань.