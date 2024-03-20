Рейтингове агентство S&P Global Ratings оприлюднило свою оцінку стабільності стейблкоїнів. Найбільша за капіталізацією монета Tether (USDT), отримала низький бал. Про це пише ForkLog.
S&P низько оцінило якість стейблкоїна Tether, натомість «похвалило» його найближчого конкурента
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У своїх дослідженнях аналітики спиралися на «якість активів, що підтримують монету», яку вимірювали депозитарними ризиками, а також кредитною та ринковою вартістю.
До уваги також брали ступінь регулювання, бізнес-модель емітента, прозорість, ліквідність, можливість погашення і технології, що використовуються.
S&P Global Ratings виділила п’ять ступенів оцінки:
- дуже сильні
- сильні
- адекватні
- обмежені
- слабкі
У поточному рейтингу жоден із активів не отримав найвищий бал.
Оцінку «сильні» отримали USDC, USDP і GUSD, а «адекватні» — тільки USDM.
Стейблкоїни USDT, DAI та FDUSD назвали «обмеженими» (ці монети входять до лідерів ринку). Найбільш ризикованими («слабкі») — FRAX і TUSD.
Найбільшими за капіталізацією стейблкоїнами наразі є наступні монети:
Джерело: cryptorank.io
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