Astera залучила $713 млн під час одного з найбільших IPO 2024 року

Astera Labs, розробник пристроїв та програмного забезпечення у сфері штучного інтелекту, залучив $713 млн під час первинного розміщення акцій у США, пише Bloomberg з посиланням на повідомлення компанії.

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Деталі

Astera та її акціонери продали 19,8 млн акцій за вартістю $36. Спочатку компанія планувала розмістити 17,8 млн акцій за ціною $27−30 за папір, потім розмір пропозиції збільшився до 19,8 млн акцій в діапазоні $32−34.

Виходячи з кількості акцій, що знаходяться в обігу, ринкова вартість Astera становить близько $5,5 млрд, підрахував Bloomberg. Цілком розбавлена вартість компанії, з урахуванням опціонів на акції та папери з обмеженим доступом, за підрахунками агентства, наближається до $6 млрд.

Astera збільшила розмір IPO на тлі інтересу інвесторів до проєктів, пов'язаних із штучним інтелектом, зазначав Bloomberg. Компанія була заснована в 2017 році і займається розробкою рішень на основі напівпровідників, щоб «розкрити весь потенціал хмарної інфраструктури та штучного інтелекту», випливає з інформації на її сайті. У 2022 році компанія провела раунд фінансування та залучила $150 млн при оцінці у $3,15 млрд. Хто інвестор

Серед інвесторів Astera — венчурний підрозділ Intel. Найбільший акціонер — інвесткомпанія Sutter Hill Ventures, після лістингу вона контролюватиме 12,6% акцій Astera, а афілійовані з нею фонди — 6,4%.

Засновники Astera, головний виконавчий директор Джітендра Мохан та операційний директор Санджай Гаджендра, володітимуть 6,1% та 5% акцій відповідно.

IPO Astera поки що стало найбільшим у 2024 році, зазначає Bloomberg. Воно випередило останні великі лістинги американських технологічних компаній.