Ukraine Facility: вже у квітні Україна може отримати наступний транш у 1,5 мільярда євро

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Наступний транш

У міністерстві зазначають, що у межах перехідного фінансування перед Україною на порядку денному стоять 5 реформ у таких сферах, як управління державними фінансами, боротьба з корупцією, розвиток бізнес-середовища.

«Вже два роки поспіль активна робота Уряду України та європейських партнерів сприяє фінансовій стійкості держави в умовах повномасштабної війни. Вдячний партнерам з ЄС за лідерство у підтримці України та надважливе рішення щодо виділення першого траншу в рамках Інструменту. Залучені кошти допоможуть своєчасно та у повному обсязі профінансувати першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету», — сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо

20 березня Україна отримала 4,5 млрд євро в межах перехідного фінансування, передбаченого Ukraine Facility.

Ukraine Facility — це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024 — 2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, інвестиційний фонд — 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку — 4,76 млрд євро.