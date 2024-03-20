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20 березня 2024, 16:22

Ukraine Facility: вже у квітні Україна може отримати наступний транш у 1,5 мільярда євро

Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро у межах перехідного фінансування Україна може отримати вже у квітні у разі задовільного виконання реформ та позитивної оцінки Європейської комісії. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро у межах перехідного фінансування Україна може отримати вже у квітні у разі задовільного виконання реформ та позитивної оцінки Європейської комісії.
Фото:depositphotos

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Наступний транш

У міністерстві зазначають, що у межах перехідного фінансування перед Україною на порядку денному стоять 5 реформ у таких сферах, як управління державними фінансами, боротьба з корупцією, розвиток бізнес-середовища.

«Вже два роки поспіль активна робота Уряду України та європейських партнерів сприяє фінансовій стійкості держави в умовах повномасштабної війни. Вдячний партнерам з ЄС за лідерство у підтримці України та надважливе рішення щодо виділення першого траншу в рамках Інструменту. Залучені кошти допоможуть своєчасно та у повному обсязі профінансувати першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету», — сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо

20 березня Україна отримала 4,5 млрд євро в межах перехідного фінансування, передбаченого Ukraine Facility.

Ukraine Facility — це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024 — 2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, інвестиційний фонд — 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку — 4,76 млрд євро.

Джерело: Мінфін
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