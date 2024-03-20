Туреччина доповідатиме США про компанії, які порушують санкції проти росії

Влада Туреччини домовилася зі США про нову «схему дотримання санкцій» щодо росії. Про це пише Moscow Times із посиланням на турецьку газету Hürriyet.

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Що відомо

До цього Вашингтон негайно вводив обмеження проти турецьких компаній, якщо вони підозрювалися у комерційних зв'язках із росією. Однак тепер Вашингтон спочатку повідомлятиме Анкару про свої підозри і запитуватиме необхідну інформацію.

Туреччина, своєю чергою, зобов'язалася проводити розслідування на вимогу США та доповідати про їхні результати до Вашингтона. Також «за потреби» Анкара сама вживатиме заходів щодо компаній, які співпрацюють з росією, зазначає Hürriyet.

Нагадаємо

Наприкінці грудня минулого року президент США Джо Байден підписав указ, згідно з яким фірми, які допомагають росії обходити санкції, ризикують втратити доступ до фінансової системи США.

При цьому фінансові установи, які ведуть бізнес від імені тих, на кого поширюються американські санкції, перебувають у зоні ризику, йшлося в указі.