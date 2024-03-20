Антимонопольний орган Франції оштрафував компанію Alphabet Google на 250 мільйонів євро ($271,73 млн) за порушення, пов’язані з правилами інтелектуальної власності ЄС у її відносинах із видавцями ЗМІ. Про це повідомляє Reuters.
20 березня 2024, 17:05
Google оштрафували на 250 мільйонів євро: у Франції на техногіганта поскаржились ЗМІ
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Наглядовий орган заявив, що чат-бот Google Bard на базі ШІ, перейменований на Gemini, навчався на вмісті видавців і інформаційних агентств, не повідомляючи їх.
Штраф пов’язаний із суперечкою щодо авторських прав у Франції щодо онлайн-контенту у справі, викликаній скаргами деяких найбільших новинних організацій країни, включаючи Agence France Presse (AFP).
У 2022 році Google вже сплатив штраф у розмірі 500 млн євро саме за цією справою.
Втім, компанія порушила умови чотирьох із семи зобов’язань, узгоджених у врегулюванні, включаючи сумлінне ведення переговорів з видавцями та надання прозорої інформації, йдеться у скарзі ЗМІ.
Джерело: Мінфін
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