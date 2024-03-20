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20 березня 2024, 15:13

В Україні запустять офіційний застосунок з вакансіями

Цьогоріч Державний центр зайнятості планує запустити мобільний застосунок з доступом до Єдиного порталу вакансій. Про це розповіла директорка Центру Юлія Жовтяк в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Цьогоріч Державний центр зайнятості планує запустити мобільний застосунок з доступом до Єдиного порталу вакансій.

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«Цьогоріч запустимо мобільний застосунок Служби зайнятості, де кожен українець, незалежно від реєстрації, зможе знайти для себе всю необхідну інформацію про Службу зайнятості, послуги, зокрема буде довантажено і Єдиний портал вакансій. Упевнена, що це спростить комунікацію на ринку праці між претендентами та роботодавцями, залишивши в минулому бюрократичні складнощі», — розповіла вона.

За словами Жовтяк, метою відомства в поточному році є спрощення та цифрування всіх чинних послуг та сервісів, а також прибрати паперовий документообіг там, де він залишається частиною процесу обслуговування.

«Ми напрацювали нову технологію обслуговування клієнтів, яку плануємо незабаром втілити в життя. Маємо намір зробити частину наших послуг у дистанційному обслуговуванні, оскільки не завжди доречним є фізичний візит людини до центру зайнятості, особливо коли для неї відсутні пропозиції бажаної роботи», — розповіла Жовтяк.

Директорка центру пояснила, що якщо в Службі зайнятості бачитимуть, що на сьогодні для людини немає пропозицій, то спілкування з нею може вестися в дистанційному режимі з використанням зручних засобів комунікації для обох сторін.

Джерело: Мінфін
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