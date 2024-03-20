Акції власника Gucci обвалились на 14%

Акції Kering, власника бренду Gucci, обвалилися на 14% після інформації про падіння прибутків в Азії, потягнувши за собою європейські бренди люксових товарів. Про це пише CNBC.

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Компанія попередила про можливе падіння продажів Gucci на 20% у першому кварталі через зниження прибутків в Азії. Це падіння зумовило загальне зниження доходів групи на 10% за перші три місяці 2024 року.

Kering потягнула вниз акції інших брендів люксових товарів, таких як LVMH і Hermes, хоча вони залишаються стійкішими перед економічними труднощами.

Після відкриття торгів акції Kering опинилися на останньому місці в індексі Stoxx 600. Акції LVMH, Christian Dior і Hermes впали більш ніж на 2% на початку торгів, тоді як акції Burberry знизилися на 5,7%. Акції Kering до 8:30 ранку за лондонським часом впали на 14,3%.