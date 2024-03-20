Кабмін вирішив закрити реєстр «міжнародних спонсорів війни»

Кабінет міністрів вирішив закрити реєстр «міжнародних спонсорів війни». Усю інформацію з нього передадуть Міжвідомчій групі з питань реалізації державної санкційної політики. Про це повідомляє пресслужба уряду.

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Зазначається, що відповідне рішення було розглянуто на розширеному засіданні Кабміну, де були присутні голови СБУ, Офісу генпрокурора, НАЗК, секретар РНБО та представники посольств країн Європи, США та Китаю.

Яка причина

Міністерство закордонних справ заявило про численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів щодо відсутності нормативної бази для існування такого списку. Та, відповідно, негативний вплив цього списку на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії.

Крім того, Міністерство юстиції наголосило на неприйнятності поширення від імені держави такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні.

Представники РНБО серед іншого зазначили, що необхідності в додаткових інституціях щодо реалізації державної санкційної політики немає, оскільки вся інформація з цього питання включена до Державного реєстру санкцій.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції погодились, що дійсно існує питання подальшого функціонування списку.

Нагадаємо

У березні НАЗК призупинило процес внесення компаній до переліку міжнародних спонсорів війни. Востаннє список поповнювали 15 лютого.