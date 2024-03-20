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20 березня 2024, 11:39

Банки в січні видали 676 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн — НБУ

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у січні 2024 року порівняно з попереднім місяцем (груднем 2023 року) скоротився на третину, водночас більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року (за січень 2023 року). Про це йдеться в даних НБУ.

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у січні 2024 року порівняно з попереднім місяцем (груднем 2023 року) скоротився на третину, водночас більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року (за січень 2023 року).

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Видача іпотеки

Про видачу нової іпотеки в січні поінформували сім банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалася на вторинному ринку нерухомості.

Як зазначає НБУ, рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя» (майже всі кредити протягом останнього року надано в межах цієї програми).

Ставка за кредитами

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у січні третій місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

Де видано найбільше

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у січні видано в м. Київ та Київській області — 300 договорів на загальну суму 555 млн грн (50% від загального обсягу), Одеській (49 договорів на 71,6 млн грн), Львівській (32 на 59,4 млн грн) та Вінницькій (32 на 53,6 млн грн) областях.

Джерело: Мінфін
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