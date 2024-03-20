Державний Приватбанк оголосив про відкриття нових кореспондентських рахунків у PKO Bank Polski SA, лідера польського банківського ринку. Це нововведення дозволить клієнтам Приватбанку економити на міжнародних переказах, адже тепер надсилати та отримувати кошти в польських злотих та євро через SWIFT можна без додаткових комісій. Про це повідомляє пресслужба банку.
20 березня 2024, 11:15
Приватбанк оптимізує SWIFT-перекази завдяки співпраці з PKO Bank Polski
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«Розширюючи співпрацю з європейськими, зокрема польськими, банками, Приватбанк прагне зробити міжнародні перекази для українців ще зручнішими та доступнішими», — зазначив член правління держбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
Переваги SWIFT-переказів через PKO Bank Polski:
- Відсутність обмежень за сумою переказу.
- Можливість онлайн-відстеження переказу.
- Спеціальна лінія підтримки для одержувачів SWIFT-переказів.
- Швидкість зарахування: 40% платежів надходять протягом 5 хвилин, а решта — протягом 24 годин.
Джерело: Мінфін
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