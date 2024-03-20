Приватбанк оптимізує SWIFT-перекази завдяки співпраці з PKO Bank Polski

Державний Приватбанк оголосив про відкриття нових кореспондентських рахунків у PKO Bank Polski SA, лідера польського банківського ринку. Це нововведення дозволить клієнтам Приватбанку економити на міжнародних переказах, адже тепер надсилати та отримувати кошти в польських злотих та євро через SWIFT можна без додаткових комісій. Про це повідомляє пресслужба банку.