У середу на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.
20 березня 2024, 10:35
Курс валют на 20 березня: Долар та євро подорожчали в банках та обмінниках
673="200″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="200″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody">
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Валютний ринок
В обмінниках долар у покупці додав 5 копійок та у продажу 7 копійок. Курс євро додав 6 копійок у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,85−39,35 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,95 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,24−39,36, євро — 42,80−43,00 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 38,14−39,16 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,52−42,54 грн/євро.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 3