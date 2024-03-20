Курс валют на 20 березня: Долар та євро подорожчали в банках та обмінниках

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Валютний ринок

В обмінниках долар у покупці додав 5 копійок та у продажу 7 копійок. Курс євро додав 6 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,85−39,35 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,24−39,36, євро — 42,80−43,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,14−39,16 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,52−42,54 грн/євро.

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