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20 березня 2024, 10:15

росія списала Гвінеї-Бісау $26,7 млн боргу

росія списала Гвінеї-Бісау $26,7 млн боргу, ще $940 тис. буде реструктуризовано. Відповідні угоди опубліковано на порталі правової інформації.

росія списала Гвінеї-Бісау $26,7 млн боргу, ще $940 тис.

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Борги Гвінея-Бісау

Гвінея-Бісау була винна росії $26,1 млн за кредитами і $1,5 млн за оренду будівлі посольства в москві. У першому випадку африканській країні більше нічого платити не доведеться. Решта 62% заборгованості за роботу дипмісії республіка повертатиме частинами відповідно до графіка погашення.

Нагадаємо

росія вибачає борги. Раніше те саме було зроблено щодо Сомалі — їй дозволили не повертати $691 млн.

Загалом росія списала країнам Африки $20 млрд боргу, розповідав у травні минулого року путін. Анголі було прощено заборгованість на $3,5 млрд, що виникла внаслідок закупівлі зброї в СРСР, Ефіопії — на $5 млрд, Алжиру — на $5,7 млрд, Лівії — на $4,5 млрд.

За даними Світового банку, на кінець 2022 року найбільшими боржниками росії були Білорусь ($8,24 млрд), Бангладеш ($5,86 млрд), Індія ($3,75 млрд), Єгипет ($1,82) В'єтнам ($1,39 млрд), Афганістан ($1,2), Ємен (близько $1,2 млрд) та Сербія ($0,92). Загалом іноземні держави та їх резиденти винні росії $28,86 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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