Минулої доби українські захисники ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 433 090 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 березня 2024, 8:13
Втрати ворога за 19 березня: 700 російських окупантів, 9 танків та 37 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 433090 (+700) осіб,
- танків — 6828 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 13058 (+9) од,
- артилерійських систем — 10714 (+16) од,
- РСЗВ — 1017 (+0) од,
- засоби ППО — 721 (+0) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8355 (+37),
- крилаті ракети — 1922 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14198 (+7) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 1738 (+3)
Джерело: Мінфін
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