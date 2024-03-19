З початку року найбільше подорожчали овочі «борщового набору», а подешевшали — автогаз та яйця

З початку 2024 року найбільше подорожчали овочі «борщового набору». Водночас найбільшими темпами дешевшали автогаз, яйця та гречка. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані Держстату.

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Державна служба статистики представила оновлені дані щодо середніх цін на споживчі товари і послуги за січень-лютий 2024 року. Так, у порівнянні із січнем тенденції особливо не змінились.

Що подорожчало найбільше

Лідером зростання цін залишається картопля (+50% з початку року), яка у лютому продовжила дорожчати. За останні 4−5 місяців (зі зменшенням запасів нового врожаю) картопля подорожчала більш ніж у 2 рази.

Загалом спочатку року овочі подорожчали на 22%, що обумовлюється сезонністю, скороченням пропозиції і погіршенням логістики через війну, дефіцитом овочесховищ тощо.

Що подешевшало найбільше

Лідером здешевлення залишався автогаз («мінус» 19% з початку року). Утім вже у березні скорочення цін на автогаз припинилось, стабілізувавшись на рівні близько 28 грн/літр.