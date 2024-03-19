SEC оштрафувала на $400 тисяч дві компанії за фіктивні заяви про штучний інтелект

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) покарала дві фінансові компанії Delphia і Global Predictions за хибні заяви про використання ними штучного інтелекту (ШІ), що стало початком нових репресій з боку головного регулятора Волл-стріт. Компанії погодилися заплатити загалом штраф у розмірі $400 000, повідомляє Bloomberg.

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Компанії Delphia (USA) Inc. та Global Predictions Inc. зробили хибні заяви, що вводять в оману про передбачуване використання технології ШІ. Згідно з аргументами Global Predictions, компанія використовувала ШІ у своєму маркетингу, і що співпрацює з розслідуванням SEC.

Delphia робила хибні заяви про те, як вона використовувала машинне навчання у своєму інвестиційному процесі з 2019 до 2023 року. Крім неї, Global Predictions також робила заяви, що вводять в оману, наприклад, що вона є першою регульованою компанією зі штучного інтелекту.

За словами керівництва SEC, подібні випадки є лише початком заходів регулятора проти неправомірного використання ШІ.

«Ми шукаємо спотворення та порушення фідуціарних обов'язків з боку консультантів, а також випадки використання цієї технології для маніпулювання ринком. Комісія також стежить за конфліктами інтересів», — заявили у SEC.

Голова SEC раніше попереджав компанії про перебільшені заяви, що стосуються ШІ, а також про особливі повноваження Комісії з нагляду за заявами, які фінансові менеджери роблять інвесторам.