До закриття міжбанку курс долара зріс на 16 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро зросло на 20 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.
19 березня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 19 березня: долар та євро на міжбанку доросли до рекорду
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Відкриття 19 березня
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Закриття 19 березня
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Зміни
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38,98/39,02
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39,14/39,16
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16/14
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42,32/42,35
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42,52/42,53
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20/18
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,80−39,28 грн. Євро купують за 42,25 грн, а продають за 42,85 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,19−39,29, євро — 42,74−42,94 грн.
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Джерело: Мінфін
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