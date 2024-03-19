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19 березня 2024, 19:16

В Ефіопії стався збій у банку, який «дозволив» знімати будь-які суми: клієнти вивели $40 мільйонів

В Ефіопії стався прикрий для фінансової системи інцидент. В одному з державних банків (Commercial Bank of Ethiopia) стався збій — система «дозволяла» клієнтам зняти будь-яку суму, незалежно від балансу рахунку. Через збій було виведено $40 млн. Про оце пише CNBC.

В Ефіопії стався прикрий для фінансової системи інцидент.

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Загалом цією ситуацією скористались студенти, які швидко поширювали між собою інформацію про банківську помилку й можливість швидко збагатитися. Клієнти знімали готівку з банкоматів, утворились величезні черги й лише поліція зупинила зухвале колективне пограбування.

Окрім цього, клієнти банку переказувати гроші на свої рахунки в інших банках.

Видання підкреслює, що Commercial Bank of Ethiopia є одним з найбільших у країні. В самій фінустанові повідомили, що збій стався не через хакерську атаку, а через роботи, які проводили для перевірки безпеки у банку.

Декілька університетів уже закликали студентів повертати чужі гроші — до кримінальної відповідальності таких осіб притягувати не будуть.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
Mr YouSt
Mr YouSt
19 березня 2024, 19:20
#
Вот те кто проводил работы по безопасности и предупредил очень осведомленных и оперативных «студентов». А валить все на настоящих студентов могут только наивные
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