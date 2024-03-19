Пенсійний фонд Японії розглядає можливість інвестицій у біткоїн

Державний пенсійний фонд Японії (GPIF) розпочав вивчення інформації про низьколіквідні активи в рамках стратегії з диверсифікації портфеля, пише Incrypted.

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Що відомо

19 березня 2024 року GPIF заявив, що має намір зібрати додаткові відомості про біткоїн, золото і сільськогосподарські угіддя. За заявою фонду, ініціатива є частиною п’ятирічного дослідження інвестицій у відповідь на економічні та соціальні зміни, а також стрімке зростання технологій.

Згідно з документом, GPIF шукає базову інформацію про активи, зокрема академічні дослідження, аналітичні інструменти та індекси, приклади інвестицій і варіанти включення в портфель пенсійних фондів.

Зазначимо, у документі не йдеться про прямі інвестиції в цифрові активи. Ініціатива перебуває на стадії збору даних перед обговоренням та оцінкою ризиків.

Повідомляється, що GPIF інвестує в державні цінні папери, іноземні облігації та акції, нерухомість та інфраструктуру.

Такі пенсійні фонди, як Houston Firefighters і Національна пенсійна служба Південної Кореї, інвестують у біткоїн та інші цифрові активи.

За даними Bloomberg, GPIF є найбільшим у світі пенсійним фондом. Під управлінням організації перебувають активи в розмірі $1,4 трлн. Засновник компанії Morgan Creek Digital Ентоні Помпліано неодноразово називав криптовалюту однією з найкращих інвестицій для пенсійних фондів.

Оголошення зроблено через кілька тижнів після того, як кабінет міністрів Японії підписав законопроєкт, що дозволяє венчурним фірмам володіти криптоактивами.