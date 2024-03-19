Укртелеком підвищив тарифи на інтернет і фіксований зв’язок

Найбільший український оператор фіксованого зв’язку «Укртелеком» підвищив плату за оптичний інтернет і фіксовану телефонію для домашніх користувачів з 1 березня. Про це гендиректор «Укртелекому» Юрій Курмаз розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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«Максимальне підняття для оптичного інтернету становить 50 грн (у місячній платіжці домогосподарства, — ред.). Для фіксованої телефонії оплата зросла на 30 грн. Підвищення вже відбулося з 1 березня 2024 року для домашніх користувачів», — сказав Курмаз.

За його словами, тарифи підвищили через зростання вартості енергоресурсів, теплопостачання, матеріалів та робочої сили.

Голова «Укртелекому» запевнив, що у 2024 році заплановано лише один етап підвищення цін, але не виключив, що тарифи можуть підвищити додатково за підсумками роботи компанії у першому півріччі.

«Укртелеком» — найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів становлять державні органи, навчальні, адміністративні установи й медичні заклади, аварійні служби. Компанія є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття.