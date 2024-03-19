Німеччина анонсувала новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів євро

На 20 засіданні у форматі «Рамштайн» федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв нову допомогу Україні в розмірі 500 мільйонів євро , повідомляє Tageschau .

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Підтримка Німеччини

Крім того, Німеччина підтримає захист України від російської агресивної війни в короткостроковій перспективі подальшими постачаннями боєприпасів.

Планується, що Україна отримає 10 000 артилерійських снарядів із запасів бундесверу.

Новий пакет допомоги також включатиме 100 бронемашин для піхоти і 100 транспортних машин.