На 20 засіданні у форматі «Рамштайн» федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв нову допомогу Україні в розмірі 500 мільйонів євро, повідомляє Tageschau.
19 березня 2024, 14:57
Німеччина анонсувала новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів євро
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Підтримка Німеччини
Крім того, Німеччина підтримає захист України від російської агресивної війни в короткостроковій перспективі подальшими постачаннями боєприпасів.
Планується, що Україна отримає 10 000 артилерійських снарядів із запасів бундесверу.
Новий пакет допомоги також включатиме 100 бронемашин для піхоти і 100 транспортних машин.
Джерело: Мінфін
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