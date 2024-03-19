Кабмін розширив напрями підтримки фермерських господарств

Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 300 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції». Цей Порядок був затверджений у 2022 році постановою № 918 . Про це повідомляє Міністерство аграрної політики.

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Новий документ розширює напрями державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшуються суми виплат.

Зокрема, бюджетні кошти надаватимуться за такими напрямами та у такому розмірі:

бюджетна субсидія на 1 га аграріям, які обробляють до 120 га земель сільськогосподарського призначення. Розмір збільшено з 3,1 тис. грн до 4 тис. грн на 1 га;

окрема бюджетна субсидія на 1 га для аграріїв з деокупованих територій та тих територій, на яких завершені бойові дії. Розмір підтримки — 8 тис. грн на 1 га;

спеціальна бюджетна дотація для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. Фермери, що утримують від 3 до 100 корів, зможуть отримати 7 тис. грн на одну голову;

спеціальна бюджетна дотація для утримання маточного поголів'я кіз та/або овець. Розмір підтримки — 2 тис. грн на одну голову для тих, хто утримує від 5 до 500 голів кіз та овець.

Заявки на отримання допомоги

Заявки на отримання бюджетної допомоги подаються в ДАР після оприлюднення оголошення про початок прийому: з 1 травня по 30 червня 2024 року.

Заявка реєструється відповідно до вимог статті 42 Закону України «Про адміністративну процедуру». У разі невідповідності заявки встановленій формі або надання неповної інформації посадова особа Укрдержфонду, яка розглядає заявки, приймає рішення про залишення заявки без руху відповідно до статті 43 Закону України «Про адміністративну процедуру».