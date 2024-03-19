Видатки держбюджету протягом місяця зросли на 124 мільярдів

За січень-лютий видатки державного бюджету склали 424,8 млрд грн. Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету склала 274,6 млрд грн у лютому. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

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У січні видатки бюджету було скорочено до 150 млрд грн через затримки з міжнародною фінансовою допомогою.

У структурі видатків за лютий 104 млрд грн спрямовано на оплату праці з нарахуваннями. З них на грошове утримання військовослужбовців — 80 млрд грн.

На оплату використання товарів та послуг — 45,8 млрд грн. З них 21,7 млрд грн — на підтримку Збройних Сил України.

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) витрачено — 47,6 млрд грн, на обслуговування державного боргу — 26,1 млрд грн, на трансферти місцевим бюджетам — 11,9 млрд грн.

За січень-лютий видатки державного бюджету становили 424,8 млрд грн.