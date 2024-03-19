FinAwards 2024: скільки голосів віддали за фіналістів і коли назвуть переможців

FinAwards — щорічна всеукраїнська премія визнання найкращих фінансових продуктів, клієнтських сервісів, IT-впроваджень та фінтех-проєктів, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній. Цьогоріч за перемогу борються 250 учасників фінансового ринку України, з-поміж яких лідерів оберуть у 35 номінаціях.

Вагомий внесок у процес відбору фіналістів та безпосереднього визначення переможців зробили члени експертного журі. За що їм особлива подяка.

Також засновники премії — сайти Minfin.com.ua і Finance.ua — щиро вдячні користувачам за надзвичайно активну участь у цьогорічному голосуванні. Загалом за сім років проведення премії зібрано найбільшу кількість голосів — 53 756. Найчастіше голосували за банки (18 157 голосів), МФО (18 915 голосів) та страхові (5 166 голосів). За інші номінації віддали загалом — 11 518 голосів.

Цей показник неабияк тішить, оскільки кожний голос — це внесок у формування трендів фінансового ринку України, а також важлива підтримка для лідерів та інноваторів галузі.

Оголосять переможців 29 березня на церемонії нагородження. На заході зберуться разом представники банків, МФО, страхових компаній, інвестиційних проєктів, а також інфлюенсери. Для відвідувачів це унікальна можливість розширити коло знайомств та особисто поспілкуватися з лідерами фінансового сектору України.

На гостей церемонії чекають:

продуктивний нетворкінг;

участь у святкуванні успіхів FinTech та інвестиційних сфер.

розважальна програма за участі музичного гурту Kozak System та фуршет.

Щоб придбати квитки, потрібно відвідати сайт премії FinAwards та обрати потрібну опцію. Разом з тим можна долучитися до благодійності, адже 500 грн з кожного квитка будуть передані до фонду Tabletochki.

Проведення цьогорічної премії FinAwards стало можливим завдяки підтримки партнерів. Серед них ПриватБанк — найбільший банк України, який навіть у найскладніші часи для нашої країни залишається стабільним та надійним, ПУМБ — великий і надійний український приватний банк, який ефективно вирішує запити клієнтів, Pay Forse — компанія, що допомагає бізнесам диджиталізуватися та розробляє фінтех-рішення для локальних та міжнародних гравців.