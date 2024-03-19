Енциклопедія Britannica, яка видається з 1768 року, готується провести IPO

Видавнича компанія Encyclopaedia Britannica Inc, яка видає словник Merriam-Webster і займається освітніми технологіями, проведе первинне розміщення акцій на біржі (IPO). Про це пише агентство Bloomberg. Britannica видається з 1768 року й вважається найстарішою англомовною енциклопедією.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У компанії очікують отримати ринкову оцінку в $1 млрд. IPO заплановане на червень.

Видавництво, придбане 1996 року інвестором Джейкобом Сафрою, останніми роками перейшло від друкованих енциклопедій до цифрових видань та онлайн-навчання.

До його дочірніх компаній входять Britannica Education і Melingo AI, платформа обробки мови на базі штучного інтелекту, що використовується для вивчення мов.

Щорічно проглядається понад сім мільярдів сторінок продуктів Britannica, та ними користуються понад 150 млн студентів.

За результатами 2022 року виторг компанії становив майже $100 млн.