monobank оновив сервіс «Банка»: що змінилось

У monobank повідомили про поліпшення їх сервісу «Банка», яка дозволяє збирати кошти на будь-які цілі. Що саме змінилось розповів співзасновник фінтеху Олег Гороховський .

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Що нового у сервісі

Додали можливість зберігати чужі «Банки», що дозволяє тримати всі цікаві «Банки» під рукою й не шукати їх кожного разу. Окрім цього, додали можливість постійно моніторити прогрес збору або навіть вивести його як віджет. Також тепер можна налаштовувати періодичні відрахування на вибрані «Банки».

Сервіс також відтепер надає можливість робити переводи по системі IBAN, що спрощує збір коштів від бізнесу.

«На перший погляд ця новина не викликає емоцій, проте ті, хто давно волонтерять добре знають, що збір можна помножити на два, якщо долучити бізнеси (юросіб). IBAN відкриває таку можливість, бо юрособи не можуть просто так закидати на Банку, їм треба реквізити», — пише Гороховський.

Інші зміни у сервісі:

Фонди отримали змогу відкривати багато зборів одночасно.

Незабаром з'явиться можливість прикріпляти звіт у «Банку» після її розбиття. Звіт буде доступний за посиланням.

Додатково Гороховський повідомив, що за допомогою сервісу «Банка» загалом вже зібрано майже 50 млрд грн.