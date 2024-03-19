Курс валют на 19 березня: Долар в банках підскочив на 15 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара додав 10 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу. Євро додало 10 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар у покупці та у продажу додав 4 копійки. Курс євро не змінився у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,70−39,20 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,85 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,04−39,19, євро — 42,65−42,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,98−39,02 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,32−42,35 грн/євро.

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