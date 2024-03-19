ЕКА підтримало українських експортерів на 310 мільйонів грн — Мінекономіки

У 2024 році Експортно-кредитне агентство (ЕКА) застрахувало сім кредитів на 28 млн грн, виданих українським експортерам, та один договір зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Таким чином було підтримано вітчизняний експорт на 310 млн грн. Про це повідомив заступник міністра економіки Володимир Кузьо.