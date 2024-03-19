У 2024 році Експортно-кредитне агентство (ЕКА) застрахувало сім кредитів на 28 млн грн, виданих українським експортерам, та один договір зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Таким чином було підтримано вітчизняний експорт на 310 млн грн. Про це повідомив заступник міністра економіки Володимир Кузьо.
19 березня 2024, 9:44
ЕКА підтримало українських експортерів на 310 мільйонів грн — Мінекономіки
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Хто скористався послугами
В цьому році послугами Експортно-кредитного агентства скористалися підприємці з шести областей України, які постачають свою продукцію до таких країн, як Німеччина, Італія, США, Молдова та Угорщина.
Найбільший обсяг постачання відбувається за такими товарними групами, як одяг, меблі та продукція переробки овочів.
Нагадаємо
Головною метою діяльності агентства є підтримка і стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.
Джерело: Мінфін
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