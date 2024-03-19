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19 березня 2024, 9:18

Світові ціни на какао досягли рекорду

Ф'ючерси на какао в Нью-Йорку та Лондоні 18 березня піднялися до рекордних значень, підкріплюючись дефіцитом пропозиції після поганого врожаю в Західній Африці, водночас зі зростанням цін на каву та цукор. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на какао в Нью-Йорку та Лондоні 18 березня піднялися до рекордних значень, підкріплюючись дефіцитом пропозиції після поганого врожаю в Західній Африці, водночас зі зростанням цін на каву та цукор.
Фото:depositphotos

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Зростання цін

Ціна на какао в Нью-Йорку у липні зросла на 0,1% до 7230 доларів США за метричну тонну до 14:28 за Гринвічем після встановлення рекорду в 7735 доларів США.

У понеділок BMI підвищив свій прогноз середньої ціни на какао в Нью-Йорку на 2024 рік на 60% до 6000 доларів за тонну, причому перегляд у бік підвищення зумовлений, головним чином, зниженням світового виробництва какао.

Липневі ціни на какао в Лондоні зросли на 2,7% до 5921 фунтів за метричну тонну після досягнення рекордного рівня 6246 фунтів.

Травневі ф’ючерси на каву робуста подорожчали на 0,9% до 3339 доларів за тонну.

Дилери стверджують, що поставки у В'єтнамі, що є провідним виробником робусти, залишаються обмеженими, а сприятливі фундаментальні показники звужують знижку до бобів арабіки.

Ціна на каву арабіка зросла на 0,03% до 1,83 долара за фунт.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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