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19 березня 2024, 8:59

Україна у січні імпортувала майже стільки ж дронів, як і телефонів — Центр економічної стратегії

У січні до України було ввезено дронів на $99 млн, що становить 2% від усього імпорту, майже усі дрони (за вартістю) імпортовано з Китаю, повідомляє Центр економічної стратегії.

У січні до України було ввезено дронів на $99 млн, що становить 2% від усього імпорту, майже усі дрони (за вартістю) імпортовано з Китаю, повідомляє Центр економічної стратегії. ►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниІмпорт дронівДля порівняння, за весь 2023 рік імпорт категорії «безпілотні літальні апарати» становив частку у 0,7%, або $441 млн.
Фото:mil.in.ua

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Імпорт дронів

Для порівняння, за весь 2023 рік імпорт категорії «безпілотні літальні апарати» становив частку у 0,7%, або $441 млн.

Частка китайського імпорту зросла до 21,4% з 16% у 2023 році. Тоді як частка імпорту з ЄС впала нижче 50%.

У січні в Україну було імпортовано телефонів на $114 млн — 2,2% від імпорту, приблизно 70% з яких (за вартістю) з Китаю

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Riojas
Riojas
19 березня 2024, 11:11
#
Что из этого является критическим импортом, а что точно может быть завезено по рыночному курсу?
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