Україна у січні імпортувала майже стільки ж дронів, як і телефонів — Центр економічної стратегії

У січні до України було ввезено дронів на $99 млн, що становить 2% від усього імпорту, майже усі дрони (за вартістю) імпортовано з Китаю, повідомляє Центр економічної стратегії.

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Імпорт дронів

Для порівняння, за весь 2023 рік імпорт категорії «безпілотні літальні апарати» становив частку у 0,7%, або $441 млн.

Частка китайського імпорту зросла до 21,4% з 16% у 2023 році. Тоді як частка імпорту з ЄС впала нижче 50%.

У січні в Україну було імпортовано телефонів на $114 млн — 2,2% від імпорту, приблизно 70% з яких (за вартістю) з Китаю