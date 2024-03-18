За час війни фінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 176 мільярдів

З початку великої війни Державна служба фінансового моніторингу України виявила підозрілих операцій на 176,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ДСФМУ.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Про всі операції Служба повідомила в правоохоронні органи й станом на 15 березня 2024 року вони заблокували фінансові операції на суму 14,3 млрд грн. Водночас повідомляється, що за цей період було накладено арешт на корпоративні права — на 12,3 млрд грн.

ДСФМУ проаналізувала 2,7 млн повідомлень про фінансові операції, у т. ч. 1,1 млн повідомлень про переказ коштів за кордон.

Також було заблоковано 2824 рахунки колаборантів та інших осіб.