НБУ рекордно послабив гривню, а на міжбанку долар та євро зросли до максимумів: курс валют на 18 березня

До закриття міжбанку курс долара зріс на 19 копійок у купівлі та на 21 копійку у продажу. Євро зросло на 17 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 18 березня Закриття 18 березня Зміни долар 38,79/38,81 38,98/39,02 19/21 євро 42,26/42,26 42,43/42,46 17/20

Такі результати торгів зафіксували рекордні ціни на валюту на міжбанку.

НБУ встановив офіційний курс на 19 березня на рівні 38,9844 грн/$, що є історичним мінімумом для української валюти.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,60−39,05 грн. Євро купують за 42,10 грн, а продають за 42,74 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 39,00−39,15, євро — 42,65−42,85 грн.

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