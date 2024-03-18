Цьогоріч банки видали бізнесу пільгових кредитів на 18 мільярдів

Від початку 2024 року 4 516 підприємців отримали кредити за програмою «Доступні кредити» на загальну суму 18 млрд грн. Минулого тижня такі кредити отримали 643 підприємця на 2,4 млрд гривень. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 83,5 тисячі кредитів на 285,1 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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З початку 2024 року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів — на 8,7 млрд гривень. 3,7 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам, 3,2 млрд грн — бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 2,8 млрд грн — на реалізацію інвестиційних проектів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

· сільського господарства (48 %);

· оптової та роздрібної торгівлі (25 %);

· переробної промисловості (17 %).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали «Приватбанк» (38,1 тис.), «Ощадбанк» (12,8 тис.) та «Райффайзен Банк Аваль» (5,4 тис.).