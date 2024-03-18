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18 березня 2024, 17:44

Кількість корпоративних дефолтів у світі рекордно зросла

Кількість корпоративних дефолтів у світі з початку року виявилась найвищою з часів світової фінансової кризи 2008 року. Про це пише Financial Times із посиланням на S&P.

Кількість корпоративних дефолтів у світі з початку року виявилась найвищою з часів світової фінансової кризи 2008 року.

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З початку року кількість дефолтів компаній у січні-лютому у світі досягла 29 — максимуму з 2009 року. Зокрема, у США кількість корпоративних дефолтів становила 17, у Європі — вісім.

Це найвище значення за останні 15 років, коли у 2009 році кількість корпоративних дефолтів за аналогічний період сягнула 36 випадків.

Зафіксований показник практично вдвічі вищий за середній, який спостерігався у 2010−2023 роках (16 випадків).

Водночас зростання кількості корпоративних неспроможностей фіксується третій рік поспіль, а їх чисельність порівняно з 2022 роком (коли світ вже поступово відходив від пандемічного шоку та пов’язаних з ним обмежень) збільшилась майже у 2,5 раза, тоді як протягом 2020−2022 років спостерігалось зменшення кількості дефолтів на 40%.

Зростання кількості дефолтів S&P пов'язує зі слабким споживчим попитом, зростанням зарплат в умовах дефіциту робочої сили та високими процентними ставками.

Джерело: Мінфін
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