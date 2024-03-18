Нова пошта почала доставляти замовлення з OLX у Польщу

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Деталі

Послуга доступна всім користувачам сайту та додатків olx.ua з українським номером телефону та українською банківською карткою.

Строк доставки у Польщу від 3 днів, після підтвердження угоди продавцем. Послуга доступна тільки для товарів, що дозволені до пересилки через кордон.

Як замовити

Щоб замовити товар з OLX у Nova Post у Польщі потрібно натиснути «Купити із доставкою» та вибрати опцію «Нова пошта у Польщу».

За даними компанії, наразі найпопулярнішими категоріями замовлень є одяг, книги та дрібна техніка.