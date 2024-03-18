Нова пошта почала доставляти у відділення Nova Post у Польщі замовлення з українського маркетплейса OLX. Про це ідеться у пресрелізі компанії.
18 березня 2024, 15:37
Нова пошта почала доставляти замовлення з OLX у Польщу
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Деталі
Послуга доступна всім користувачам сайту та додатків olx.ua з українським номером телефону та українською банківською карткою.
Строк доставки у Польщу від 3 днів, після підтвердження угоди продавцем. Послуга доступна тільки для товарів, що дозволені до пересилки через кордон.
Як замовити
Щоб замовити товар з OLX у Nova Post у Польщі потрібно натиснути «Купити із доставкою» та вибрати опцію «Нова пошта у Польщу».
За даними компанії, наразі найпопулярнішими категоріями замовлень є одяг, книги та дрібна техніка.
Джерело: Мінфін
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