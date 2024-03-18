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18 березня 2024, 14:56

«Ощадбанк» виставив на продаж готель Ramada Encore та БЦ «Європа»

«Ощадбанк» виставив на електронний аукціон OpenMarket готельний центр Ramada Encore та БЦ «Європа», ТРЦ «Атмосфера», земельні ділянки та права грошової вимоги. Стартова ціна лоту — 1,79 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба банку.

«Ощадбанк» виставив на електронний аукціон OpenMarket готельний центр Ramada Encore та БЦ «Європа», ТРЦ «Атмосфера», земельні ділянки та права грошової вимоги.

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«Ощадбанк виставив на електронний аукціон OpenMarket лот, який складається з об'єктів нерухомого майна та права грошової вимоги», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, до лоту входить адміністративно-готельний центр у Києві (Столичне шосе, 103) загальною площею 39 590 кв. м з дворівневою автостоянкою на 17,5 тис. кв. м. Це 22-поверховий готель «чотири зірки» під брендом Ramada Encore та БЦ «Європа» загальною площею 17 396 кв. м.

Зазначається, що готель розрахований на 332 номери і 58 апартаментів. Інфраструктура готелю включає конференц-центр загальною площею понад 4 тис. кв. м на 20 конференц-залів, дворівневий паркінг, фітнес-центри, ресторани.

Також до лоту входить ТРЦ «Атмосфера» загальною площею 48,47 тис. кв. м (з паркінгом площею 16,84 тис. кв. м). У ТРЦ розташовано близько 50 магазинів і бутиків преміум-класу, фуд-корт, зона розваг, картинг-центр, фітнес-центр, кінотеатр з ресторанним обслуговуванням та івент-хол на 800 місць.

До того ж на торги виставили 11 земельних ділянок у селищі Козин (Київська область), з цільовим призначенням «житлове будівництво» загальною площею 17,36 га, а також право грошової вимоги до ТОВ «Компанія «Нітеко», зокрема за кредитним договором та договорами забезпечення, серед яких елітний бізнес-центр класу, А у Києві та 27 земельних ділянок у Козині.

Стартова ціна лоту становить 1,8 млрд грн. Гарантійний внесок — 89,92 млн грн.

Дата торгів призначена на 25 березня 2024 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
SamBB
SamBB
18 березня 2024, 15:41
#
Хороший готельчик був в доКовідні часи, потім почали економити на всім, особливо на сніданках…
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
18 березня 2024, 15:55
#
Затяганий він вже досить сильно. Ну і в Атмосфері такі ціни, що навряд чи пожильці Рамади дадуть касу.
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