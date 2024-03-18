«Ощадбанк» виставив на продаж готель Ramada Encore та БЦ «Європа»

« Ощадбанк » виставив на електронний аукціон OpenMarket готельний центр Ramada Encore та БЦ «Європа», ТРЦ «Атмосфера», земельні ділянки та права грошової вимоги. Стартова ціна лоту — 1,79 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба банку.

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«Ощадбанк виставив на електронний аукціон OpenMarket лот, який складається з об'єктів нерухомого майна та права грошової вимоги», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, до лоту входить адміністративно-готельний центр у Києві (Столичне шосе, 103) загальною площею 39 590 кв. м з дворівневою автостоянкою на 17,5 тис. кв. м. Це 22-поверховий готель «чотири зірки» під брендом Ramada Encore та БЦ «Європа» загальною площею 17 396 кв. м.

Зазначається, що готель розрахований на 332 номери і 58 апартаментів. Інфраструктура готелю включає конференц-центр загальною площею понад 4 тис. кв. м на 20 конференц-залів, дворівневий паркінг, фітнес-центри, ресторани.

Також до лоту входить ТРЦ «Атмосфера» загальною площею 48,47 тис. кв. м (з паркінгом площею 16,84 тис. кв. м). У ТРЦ розташовано близько 50 магазинів і бутиків преміум-класу, фуд-корт, зона розваг, картинг-центр, фітнес-центр, кінотеатр з ресторанним обслуговуванням та івент-хол на 800 місць.

До того ж на торги виставили 11 земельних ділянок у селищі Козин (Київська область), з цільовим призначенням «житлове будівництво» загальною площею 17,36 га, а також право грошової вимоги до ТОВ «Компанія «Нітеко», зокрема за кредитним договором та договорами забезпечення, серед яких елітний бізнес-центр класу, А у Києві та 27 земельних ділянок у Козині.

Стартова ціна лоту становить 1,8 млрд грн. Гарантійний внесок — 89,92 млн грн.

Дата торгів призначена на 25 березня 2024 року.