Інвестиції у фінтех торік впали до рівня 2017 року

Загальний обсяг глобальних інвестицій у фінтех у 2023 році знизився до шестирічного мінімуму — $113,7 млрд за 4547 угодами, порівняно з $196,6 млрд за 7515 угодами у 2022 році. Про це свідчить звіт KPMG Pulse of Fintech за друге півріччя 2023 року, пише Forbes.

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Аналітики пояснюють, що на тенденцію вплинули, зокрема, війна в Україні та бойові дії на Близькому Сході, високі відсоткові ставки та високий рівень інфляції.

Попри загальне зниження, інвестиції у технології у сфері нерухомості зросли до рекордного рівня — $13,4 млрд у 2023 році.

У 2023 році зафіксований великий обсяг інвестицій в екологічні та соціальні фінтех-проєкти, який став другим за величиною за всю історію спостережень: $2,3 млрд у 2023 році поступаються лише піковому показнику 2021 року та його $3,7 млрд. Оскільки як уряди, так і бізнес, беруть на себе амбітні зобов’язання щодо досягнення нульового рівня викидів та впроваджують різні регуляторні зміни, це все разом створює сприятливі умови для збереження позитивної динаміки.

Тож ймовірно вони продовжуватимуть рости й у 2024 році, зазначається у звіті.

Загалом сфера здійснення платежів залишилася найпотужнішою сферою інвестицій у фінтех у світі у 2023 році: обсяг інвестицій становив $20,7 млрд порівняно з $58 млрд у 2022 році.