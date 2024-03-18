Курс валют на 18 березня: Долар в обмінниках подорожчав на 8 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та подешевшав на 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

В обмінниках долар у покупці додав 8 копійок, а у продажу 5 копійок. Курс євро зріс на 5 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,50−39,00 грн. Євро купують за 42,00 грн, а продають за 42,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,90−38,95, євро — 42,50−42,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 38,79−38,81 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,26−42,26 грн/євро.

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