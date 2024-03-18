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18 березня 2024, 10:15

Чехія запропонує Єврокомісії заборонити імпорт російського зерна до ЄС

Чехія на найближчій зустрічі міністрів сільського господарства ЄС запропонує Брюсселю внести імпорт російського та білоруського зерна до списку санкцій. Про це повідомив міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний в ефірі телеканалу CT24.

Чехія на найближчій зустрічі міністрів сільського господарства ЄС запропонує Брюсселю внести імпорт російського та білоруського зерна до списку санкцій.

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Що планують заборонити

За словами міністра, йдеться про зернові й олійні культури з рф та Білорусі.

«Російському зерну і білоруським товарам просто немає чого робити в Європі. Я не бачу жодної причини, чому російське зерно мало б бути в Європі. Немає жодної причини підтримувати агресора», — наголосив Виборний.

Він переконаний, що відмова від імпорту не призведе до суттєвого подорожчання продуктів. Міністр пояснив, що Чехія збирає 8 млн т зернових на рік, тоді як потреба країни становить близько 5 млн т.

Нагадаємо

Цього тижня Єврокомісія має представити свою пропозицію щодо кількісних обмежень імпорту зерна з росії та Білорусі, але про повне ембарго не йдеться.

За даними Євростату, експорт російського зерна до ЄС збільшився більш ніж на 50%, до 1,5 млн т у період з 2022-го по 2023 рік.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Vadim531
Vadim531
18 березня 2024, 11:29
#
Мадяри ветируют
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
18 березня 2024, 11:43
#
Чехи і Французи красені!
Реальні партнери, а не фікція!
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