Чехія на найближчій зустрічі міністрів сільського господарства ЄС запропонує Брюсселю внести імпорт російського та білоруського зерна до списку санкцій. Про це повідомив міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний в ефірі телеканалу CT24.
Чехія запропонує Єврокомісії заборонити імпорт російського зерна до ЄС
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Що планують заборонити
За словами міністра, йдеться про зернові й олійні культури з рф та Білорусі.
«Російському зерну і білоруським товарам просто немає чого робити в Європі. Я не бачу жодної причини, чому російське зерно мало б бути в Європі. Немає жодної причини підтримувати агресора», — наголосив Виборний.
Він переконаний, що відмова від імпорту не призведе до суттєвого подорожчання продуктів. Міністр пояснив, що Чехія збирає 8 млн т зернових на рік, тоді як потреба країни становить близько 5 млн т.
Нагадаємо
Цього тижня Єврокомісія має представити свою пропозицію щодо кількісних обмежень імпорту зерна з росії та Білорусі, але про повне ембарго не йдеться.
За даними Євростату, експорт російського зерна до ЄС збільшився більш ніж на 50%, до 1,5 млн т у період з 2022-го по 2023 рік.
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