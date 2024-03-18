Минулої доби українські захисники ліквідували ще 810 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 431 550 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 березня 2024, 8:15
Втрати ворога за 17 березня: 810 російських окупантів, 19 танків та 36 БПЛА
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 431550 (+810) осіб,
- танків — 6809 (+19) од,
- бойових броньованих машин — 13014 (+17) од,
- артилерійських систем — 10668 (+34) од,
- РСЗВ — 1017 (+0) од,
- засоби ППО — 720 (+0) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8308 (+36),
- крилаті ракети — 1922 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14141 (+68) од,
- спеціальна техніка — 1731 (+8)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі