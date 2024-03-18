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18 березня 2024, 9:23

Польські фермери почали блокувати кордон з Німеччиною

Акція польських фермерів на кордоні Польщі та Німеччини розпочалася вдень у неділю, 17 березня, і триватиме чотири дні. Заблокованими будуть усі смуги руху в обох напрямках, що унеможливить прикордонний рух у цьому місці. Про цепише DW.

Акція польських фермерів на кордоні Польщі та Німеччини розпочалася вдень у неділю, 17 березня, і триватиме чотири дні.
Фото:world.comments.ua

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Що відомо

Прикордонний перехід розташований на автобані, що сполучає Берлін та Варшаву, ним щодня між Німеччиною та Польщею рухаються близько 17 тисяч вантажівок.

Польська та німецька влада очікують значних заторів на дорогах.

Нагадаємо, польські фермери уже блокували прикордонний рух на автобані цьому автобані на 24 години наприкінці лютого. Тоді в акції брали участь близько тисячі фермерів з 500 тракторами та 300 вантажівками і фургонами.

Блокування кордонів польськими фермерами

Польські фермери протестують вже кілька місяців. Серед вимог протестувальників — скасування або послаблення обмежень, накладених планом ЄС «Зелена угода», спрямованим на боротьбу зі змінами клімату, і повернення чинності митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які Брюссель скасував і після початку повномасштабної війни росії проти України в 2022 році.

15 березня польські фермери заблокували пункт пропуску Хижне на польсько-словацькому кордоні. За словами аграріїв, саме цими дорогами в країну заїжджає аграрна продукція з України та росії. Учасники протесту заявили, що блокування пункту пропуску триватиме до кінця березня. Фермери пропускатимуть одну вантажівку на годину, а автобусів та легковиків протест не стосується.

Минулої суботи прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на переговорах з фермерами-страйкарями пообіцяв скоротити надлишок зерна на внутрішньому ринку, але лідери профспілок заявили, що не припинятимуть своїх протестів.

Нагадаємо, польські аграрії з лютого 2024 року знову блокують польсько-український кордон.

За цей час було декілька інцидентів, коли учасники протесту висипали українське зерно з вантажівок та залізничних вагонів. 13 березня організатори акції протесту польських фермерів заявили про рішення пропускати усі вантажівки, що застрягли в черзі на контрольно-пропускному пункті (КПП) «Дорогуськ — Ягодин» на кордоні з Україною.

Станом на початок поточного тижня на польсько-українському кордоні через блокування застрягли 2300 українських вантажівок.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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mantis05
mantis05
18 березня 2024, 10:07
#
Не особо дорогие пшеки, их реально дешёво рабсея покупает. В истории, 2 раза пшеки били Украину в спину и оба раза потом лишались суверенитета. Ничему их не учит история.
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banagua
banagua
18 березня 2024, 11:18
#
Цікаво, ім на полях не треба працювати? Підготовка все таке…
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0
Uuu123
Uuu123
18 березня 2024, 11:23
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Многие поляки *** забывшие кто виноват в авиакатастрофе под Смоленском с их президентским самолётом. Да и без украинцев польская экономика быстро улетит вниз.
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Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
18 березня 2024, 11:41
#
Австрійський художник показав би їм їхнє місце.
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preyvanamor
preyvanamor
18 березня 2024, 13:09
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Повністю підтримую пшеків! чим більше фермерів-пшеків будуть бастувати під час посівної - тим менше агро-продукції вони зможуть виготовити, бо нічого або мало посіяли, а чим менше агро-продукції - тим вища ціна на неї буде до кінця цього року, що вигідно для України, бо експорт агро-продукції все ще дає найбільший притік валюти в Україну.

а там гляди, то і наступного року пшеки вже будуть просити Україну продати їм зерно, бо самі нічого не посіяли і не зібрали…
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