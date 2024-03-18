Польські фермери почали блокувати кордон з Німеччиною

Акція польських фермерів на кордоні Польщі та Німеччини розпочалася вдень у неділю, 17 березня, і триватиме чотири дні. Заблокованими будуть усі смуги руху в обох напрямках, що унеможливить прикордонний рух у цьому місці. Про це пише DW.

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Що відомо

Прикордонний перехід розташований на автобані, що сполучає Берлін та Варшаву, ним щодня між Німеччиною та Польщею рухаються близько 17 тисяч вантажівок.

Польська та німецька влада очікують значних заторів на дорогах.

Нагадаємо, польські фермери уже блокували прикордонний рух на автобані цьому автобані на 24 години наприкінці лютого. Тоді в акції брали участь близько тисячі фермерів з 500 тракторами та 300 вантажівками і фургонами.

Блокування кордонів польськими фермерами

Польські фермери протестують вже кілька місяців. Серед вимог протестувальників — скасування або послаблення обмежень, накладених планом ЄС «Зелена угода», спрямованим на боротьбу зі змінами клімату, і повернення чинності митних зборів на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які Брюссель скасував і після початку повномасштабної війни росії проти України в 2022 році.

15 березня польські фермери заблокували пункт пропуску Хижне на польсько-словацькому кордоні. За словами аграріїв, саме цими дорогами в країну заїжджає аграрна продукція з України та росії. Учасники протесту заявили, що блокування пункту пропуску триватиме до кінця березня. Фермери пропускатимуть одну вантажівку на годину, а автобусів та легковиків протест не стосується.

Минулої суботи прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на переговорах з фермерами-страйкарями пообіцяв скоротити надлишок зерна на внутрішньому ринку, але лідери профспілок заявили, що не припинятимуть своїх протестів.

Нагадаємо, польські аграрії з лютого 2024 року знову блокують польсько-український кордон.

За цей час було декілька інцидентів, коли учасники протесту висипали українське зерно з вантажівок та залізничних вагонів. 13 березня організатори акції протесту польських фермерів заявили про рішення пропускати усі вантажівки, що застрягли в черзі на контрольно-пропускному пункті (КПП) «Дорогуськ — Ягодин» на кордоні з Україною.

Станом на початок поточного тижня на польсько-українському кордоні через блокування застрягли 2300 українських вантажівок.