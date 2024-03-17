Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 430 740 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 березня 2024, 8:47
Втрати ворога за 16 березня: 1160 російських окупантів, 11 танків та 4 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 430740 (+1160),
- танків — 6790 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 12997 (+24) од,
- артилерійських систем — 10634 (+28) од,
- РСЗВ — 1017 (+0) од,
- засоби ППО — 720 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8272 (+4),
- крилаті ракети — 1922 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14073 (+49) од,
- спеціальна техніка — 1723 (+11)
Джерело: Мінфін
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