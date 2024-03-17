Україна з партнерами обговорюють додатковий податок на товари рф — Шмигаль

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Робота над конфіскацією

За словами Шмигаля, наразі йде робота над конфіскацією російських заморожених активів. Вже був створений Міжнародний реєстр збитків. Надалі, за його словами, планується утворити Міжнародну компенсаційну комісію та компенсаційний фонд.

«Важливо конфіскувати не лише суверенні активи, але й активи російських олігархів. Потреба у відбудові, за оцінками Світового банку, складає 486 млрд доларів. Заморожених російських активів маємо близько 300 млрд. Тому обговорюємо можливість запровадження додаткового оподаткування російських товарів, які рф продає на міжнародних ринках, і спрямування цього податку Україні», — написав Шмигаль.

Нагадаємо

Починаючи з квітня міжнародний реєстр збитків, завданих Україні російською війною, буде відкритий для заяв від постраждалих.