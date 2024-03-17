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17 березня 2024, 14:22

Tesla відкотилася на 12 місце з капіталізації в США

Котирування акцій Tesla продовжують знижуватися, внаслідок чого виробник електромобілів відкотився на 12-й рядок у списку лідерів із капіталізації в США. Про це повідомляє MarketWatch.

Котирування акцій Tesla продовжують знижуватися, внаслідок чого виробник електромобілів відкотився на 12-ту сходинку в списку лідерів за капіталізацією у США.
Фото:depositphotos

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Як змінилася вартість акцій

Папери Tesla 13 березня подешевшали на 4,5% — до $169,48, тож ринкова вартість компанії становила $545 млрд. Таким чином, автовиробник пропустив уперед банк JPMorgan Chase & Co., ціна акцій якого зросла на 0,8%, а капіталізація перевищила $551 млрд.

Котирування акцій Tesla з початку поточного року опустилися більш ніж на 31%, що є найгіршим показником серед компаній, що входять до розрахунку Standard & Poor's 500. При цьому сам індекс збільшився приблизно на 8%.

Прогноз аналітиків

Аналітики Wells Fargo погіршили рекомендацію для паперів автовиробника до «нижчого ринку» з «на рівні ринку», прогнозна ціна — до $125 із $200.

Загалом із 50 експертів, які проводять аналіз акцій Tesla, дев'ять песимістично ставляться до них. При цьому папери мають позитивний рейтинг від вісімнадцяти аналітиків, ще 23 особи нейтрально оцінюють папери компанії.

Джерело: Мінфін
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