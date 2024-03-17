Tesla відкотилася на 12 місце з капіталізації в США

Котирування акцій Tesla продовжують знижуватися, внаслідок чого виробник електромобілів відкотився на 12-й рядок у списку лідерів із капіталізації в США. Про це повідомляє MarketWatch .

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Як змінилася вартість акцій

Папери Tesla 13 березня подешевшали на 4,5% — до $169,48, тож ринкова вартість компанії становила $545 млрд. Таким чином, автовиробник пропустив уперед банк JPMorgan Chase & Co., ціна акцій якого зросла на 0,8%, а капіталізація перевищила $551 млрд.

Котирування акцій Tesla з початку поточного року опустилися більш ніж на 31%, що є найгіршим показником серед компаній, що входять до розрахунку Standard & Poor's 500. При цьому сам індекс збільшився приблизно на 8%.

Прогноз аналітиків

Аналітики Wells Fargo погіршили рекомендацію для паперів автовиробника до «нижчого ринку» з «на рівні ринку», прогнозна ціна — до $125 із $200.

Загалом із 50 експертів, які проводять аналіз акцій Tesla, дев'ять песимістично ставляться до них. При цьому папери мають позитивний рейтинг від вісімнадцяти аналітиків, ще 23 особи нейтрально оцінюють папери компанії.