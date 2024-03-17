За добу з криптовалютних бірж виведено біткоїни на $750 млн

За підсумками торгової сесії від 14 березня, з криптовалютних бірж було виведено понад $750 млн у BTC. Це найвищий показник виведення біткоїнів із біржових рахунків із травня 2023 року. Причому більша частина припала на біржі Bitfinex ($524 млн) та Kraken ($130 млн). Про це пише IntoTheBlock.

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Аналітики IntoTheBlock зазначили, що крипторинок демонструє класичну схему передачі ліквідності від довготривалих біткоїн-ходлерів на баланси спекулянтів.

При цьому спостерігається значне зростання спотової фіксації прибутку та попиту на ф'ючерсне кредитне плече.

У IntoTheBlock вважають, що переміщення біткоїнів із біржових рахунків на приватні криптовалютні гаманці можна розглядати як позитивну ознаку впевненості інвесторів у довгостроковій цінності BTC.

Після серії гучних банкрутств і хакерських зламів криптоінвестори намагаються не вдаватися до послуг сторонніх кастодіантів і вважають за краще самостійно захищати свої активи.

Раніше гендиректор Палати цифрової торгівлі США Періан Борінг виступила на захист біткоїна як засобу захисту від інфляції та закликала законодавців не заважати використанню першої криптовалюти.