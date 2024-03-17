Авто з Китаю: що обирали українці у лютому

Впродовж минулого місяця українці придбали близько 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Про це повідомляє Укравтопром.

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Як змінився попит

У порівнянні з лютим 2023 року попит на авто китайського виробництва збільшився на 73%. З цієї кількості: нових — 1005 од. (+118%); вживаних — 389 (+13%) од.

Автомобілі китайського походження охопили 18% лютневого ринку нових легковиків.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 2%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 86%.

Що обирали українці у лютому

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

VW ID.4 — 257 од.;

BYD Song Plus — 110 од.;

Honda eNS1 — 96 од.;

Nissan Ariya — 71 од.;

Honda M-NV — 49 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: