Приватбанк в ніч на 17 березня поставить платежі на паузу

В ніч на 17 березня Приватбанк проводить регламентні роботи у Приват24: платежі будуть на паузі до 5 ранку. Про це йдеться у повідомленні банку.

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Регламентні роботи

Задля більш якісного та безпечного обслуговування клієнтів через цифрові сервіси, Приватбанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч на 17 березня 2024 року.

Під час проведення робіт 17 березня з 0:00 до 5:00 ранку платежі, поповнення мобільного та перекази в додатку та web-версії Приват24 будуть тимчасово недоступні.

Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте платежі через Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин.