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16 березня 2024, 13:42

Apple погодилася виплатити $490 млн за позовом про приховування падіння попиту на iPhone

Apple погодилася виплатити $490 млн, щоб врегулювати колективний позов, в якому йдеться, що генеральний директор компанії Тім Кук обдурив акціонерів, приховавши падіння попиту на iPhone у Китаї, пише Reuters.

Apple погодилася виплатити $490 млн, щоб врегулювати колективний позов, в якому йдеться, що генеральний директор компанії Тім Кук обдурив акціонерів, приховавши падіння попиту на iPhone у Китаї, пише Reuters.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоПопередня угода була подана до окружного суду США в Окленді (штат Каліфорнія) 15 березня.
Фото:detector.media

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Попередня угода була подана до окружного суду США в Окленді (штат Каліфорнія) 15 березня. Наразі вона вимагає схвалення окружного судді. Головним позивачем виступає Рада графства Норфолк в Англії.

Згідно з позовом, Кук 2 січня 2019 року заявив, що виробник iPhone знизить прогноз квартального виторгу на суму до $9 млрд. Тоді він звинуватив у цьому торгову напруженість між США та Китаєм. При цьому першого листопада 2018-го гендиректор компанії заявив, що Apple зіштовхнулася з проблемами у продажах на ринках у Бразилії, Індії, росії та Туреччині, але «не став відносити Китай до цієї категорії».

За кілька днів Apple повідомила постачальникам про необхідність скоротити виробництво, зазначає Reuters.

Партнер Robbins Geller Rudman & Dowd Шон Вільямс, який представляє інтереси акціонерів, назвав це рішення «визначним результатом» для групи.

Угода поширюється на інвесторів, які купили акції Apple протягом двох місяців між заявами Кука та прогнозом доходів, уточнює агентство.

Джерело: Мінфін
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