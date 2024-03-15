Кабмін запускає механізм державної підтримки проєктів із значними інвестиціями

Кабінет Міністрів ухвалив порядок надання компенсації вартості збудованих заявником/інвестором зі значними інвестиціями об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації проєкту. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Зазначається, що це останній нормативний акт, необхідний для запуску підтримки інвесторів. Рішення було ухвалене на засіданні уряду 15 березня.

«Сьогодні ми ухвалили останній нормативний документ, необхідний для запуску механізму державної підтримки проєктів зі значними інвестиціями. Інвестори, які готові реалізувати в Україні проєкти вартістю від 12 млн євро, отримають від нас максимальне сприяння та підтримку у вигляді супроводу, податкових та митних пільг, компенсації витрат вартості збудованих об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури або підключення до інженерно-транспортних мереж тощо. Цього року ми заклали в бюджет на підтримку таких інвесторів 3 млрд грн», — прокоментувала перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Хто зможе отримати підтримку

Отримати державну підтримку зможуть інвестори, які планують реалізувати в Україні проєкт вартістю від 12 млн євро, тривалістю реалізації до 5 років у сферах переробної промисловості, видобутку корисних копалин для подальшої переробки чи збагачення, транспорту, логістики, освіти, наукової діяльності, охорони здоров'я, поводження з відходами, мистецтва, культури, туризму, спорту, електронних комунікацій.

Наданню державної підтримки для реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями передує:

подання заявником (юридичною особою — резидентом або нерезидентом) до Мінекономіки заявки разом із відповідними документами на оцінку проєкту із значними інвестиціями;

проведення Мінекономіки оцінки інвестиційного проєкту та надання висновку про доцільність/недоцільність його реалізації та укладення спеціального інвестиційного договору або відмову в укладенні;

укладення спеціального інвестиційного договору, сторонами якого є Кабінет Міністрів, орган місцевого самоврядування (якщо державна підтримка надається таким органом для реалізації проєкту із значними інвестиціями), інвестор із значними інвестиціями та заявник.

Для супроводу у підготовці та реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями заявник має звернутись до UkraineInvest за інформаційною та консультативною допомогою.

Інвестори можуть отримати від держави декілька видів підтримки, які складають до 30% від суми інвестиційного проєкту із значними інвестиціями. Зокрема:

переважне право користування земельними ділянками державної або комунальної власності;

компенсацію витрат на будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрат на підключення до інженерно-транспортних мереж;

податкові пільги;

безмитне ввезення необхідного обладнання;

звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва.

Проєкти мають передбачати будівництво, модернізацію, технічне або технологічне переоснащення відповідних об'єктів інвестування та створення нових робочих місць. Інвестору потрібно створити принаймні: